Песков назвал примечательной дату 25-летия первого избрания Путина

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал примечательной дату 25-летия первого избрания Владимира Путина на пост президента.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что за 25 лет Россия преодолела большой путь. Страна достигла процветания, экономического роста и укрепления суверенитета, хотя ранее находилась на экономической, политической и территориальной грани, заявил Песков.

Ранее представитель Кремля назвал президента России не менее уникальным президентом, чем президент США Дональд Трамп. Он также отметил срок нахождения Путина у власти и заявил, что уровень его поддержки со стороны населения "беспрецедентно зашкаливает".

В свою очередь, ВЦИОМ выяснил, что большинство россиян (79,8%) доверяют Путину. Тем временем работу российского лидера на своем посту положительно оценили 78,1% опрошенных, отрицательно – 13,6%.