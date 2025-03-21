Почти 80% опрошенных россиян доверяют Путину

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Большинство россиян (79,8%) доверяют Владимиру Путину. Противоположную позицию заняли 16% граждан, следует из результатов опроса ВЦИОМ, опубликованных на сайте центра.

Работу российского лидера на своем посту положительно оценили 78,1% опрошенных, отрицательно – 13,6%.

Тем временем премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 62,4% граждан, недоверие выразили 18,4% респондентов. Более половины (53,4%) опрошенных одобряют его деятельность, 10,1% – не одобряют.

На вопрос, за какую партию россияне бы проголосовали, если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, 35,9% респондентов назвали "Единую Россию", 10,7% – ЛДПР, 9,9% – КПРФ, 6% – партию "Новые люди", 3,9% – партию "Справедливая Россия – Патриоты – За правду". Еще 10,1% опрошенных указали непарламентские партии.

Опрос проводился в период с 10 по 16 марта 2025 года. В нем поучаствовали 1,6 тысячи совершеннолетних россиян.

По результатам прошлого исследования, которое проводилось с 3 по 9 марта, уровень доверия к Путину составлял 79,3%. Его работу положительно оценивали 77,2% россиян. Уверенность в Мишустине выразили 61,6% респондентов, а его деятельность одобрили 53,1% граждан.