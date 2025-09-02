Сотрудники ДПС помогли найти потерявшегося ребенка на юге Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудники Госавтоинспекции помогли оперативно найти потерявшегося на детской площадке в Кировоградском проезде пятилетнего мальчика. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

О произошедшем в полицию сообщил отец ребенка. В течение часа госавтоинспекторы Южного административного округа столицы по приметам обнаружили мальчика возле одного из домов на улице Кировоградская, почти в 1,5 километрах от места, где его видели последний раз.

Отмечается, что за время поисков ребенок не пострадал. Сотрудники ДПС передали мальчика его отцу.

Ранее столичные росгвардейцы помогли вернуться домой 4-летнему мальчику. Ребенок самостоятельно вышел из дома, но найти дорогу обратно не смог.

Стражи порядка нашли контактные данные родителей и незамедлительно с ними связались. В результате чего правоохранители смогли успокоить мальчика и оперативно вернуть его родителям.