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29 апреля, 15:41

Происшествия

Девочка отказалась возвращаться из школы домой к пьющей матери в Краснодарском крае

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Краснодарского края"

В Краснодарском крае 7-летняя девочка отказалась возвращаться домой из школы к пьющей матери. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным ведомства, с марта 2024 года по март 2025 года 40-летняя жительница станицы Попутной ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности, не заботилась о дочери, а также злоупотребляла спиртными напитками. В результате школьница отказалась возвращаться домой, в связи с чем ее поместили в социальный реабилитационный центр для несовершеннолетних.

В настоящее время девочке требуется хирургическое вмешательство, говорится в публикации прокуратуры.

Возбуждено уголовное дело о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем. Расследование контролирует прокуратура Отрадненского района.

Ранее в Санкт-Петербурге пьяная женщина уронила на кафельный пол трехмесячную дочь, в результате чего ребенку потребовалась госпитализация. По словам матери, она вызвала скорую помощь после повторного падения. Медикам она подтвердила, что была в состоянии алкогольного опьянения из-за ссоры с сожителем.

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