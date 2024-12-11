Подмосковные врачи сохранили зрение упавшей лицом на куст девочке

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Врачи детского клинического центра имени Л. М. Рошаля сохранили зрение 8-летней девочке, которая упала лицом на куст. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

В больнице рассказали, что ребенок активно играл на улице, а после упал на куст и проткнул глаз веткой. Девочку экстренно доставили в медучреждение, где ей сделали МРТ. У пострадавшей обнаружили инородное тело, поэтому врачи приняли решение сделать операцию.

"Ветка от куста прошла очень глубоко через нижнее веко и орбиту глаза. Так как она прошла далеко, требовался разрез не только через глаз, но и через рот", – объяснили медики.

В результате врачи удалили ветку, сохранив девочке зрение и подвижность глаза. Рану под глазом хирурги ушили и наложили стрипы. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и уже выписан домой.

Ранее врачи Раменской больницы провели операцию 14-летнему подростку с резаной раной спины. По информации регионального Минздрава, ребенок получил травму, когда упал на свой рюкзак, внутри которого находилась стеклянная бутылка, из-за чего один осколок врезался ему в спину. Во время хирургического вмешательства медики вытащили осколок. Подросток уже выписан из медучреждения.

