Подмосковные врачи вернули пациенту потерянное зрение

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Врачи регионального сосудистого центра Орехово-Зуевской больницы вернули пациенту потерянное из-за болезни зрение. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на пресс-службу администрации городского округа.

В медучреждение 40-летний мужчина поступил с острой головной болью, слепотой, шаткостью походки и судорогами. Ранее он не отмечал никаких хронических заболеваний, вредных привычек не имел, уточнили в пресс-службе. В результате обследования врачи выявили у пациента тромбоз синуса головного мозга с венозной гипертензией.

В ходе операции мужчине удалили тромбы из яремной вены слева и левого поперечного синуса, сказал заведующий сосудистым центром, хирург Дмитрий Тютьнев. По его словам, тромбоз случился из-за компрессии, поэтому специалисты сделали стентирование вены.

В данный момент пациент готовится к выписке. У него пропали все неврологические проявления и головная боль. Теперь ему предстоит пройти реабилитацию.

Между тем врачи Воскресенской больницы спасли 23-летнюю девушку, в мозгу которой был 10-сантиметровый тромб. Пациентка поступила в медучреждение в тяжелом состоянии, у нее были нарушены сознание, речь и подвижность конечностей. Медики выявили у нее венозный инфаркт и отек головного мозга. Причиной стал тромб, закупоривший участок вены.

В ходе операции хирурги через небольшой прокол в паховой области вошли в венозную систему, прошли до места тромба и с помощью специальных инструментов вытащили его. Хирургическое вмешательство длилось 1,5 часа и прошло успешно.