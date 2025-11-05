Житель Южной Кореи спас около 100 человек после своей смерти

Фото: depositphotos/Cancerus

Житель Южной Кореи Мун Чжу Хван спас жизни около 100 пациентам после своей смерти, сообщает "Радио 1" со ссылкой на Korea JoongAng Daily.

60-летний мужчина неожиданно скончался 9 августа 2025 года, после того как потерял сознание во время разговора с другом. В госпитале Чхонмун врачи зафиксировали прекращение мозговой активности. СМИ выяснили, что при жизни Хван носил с собой карту донора, а также заранее зарегистрировался в специальном реестре.

В результате его тело было передано в Национальный институт управления органами, тканями и кровью. Специалисты отмечают, что донорские ткани могут сохраняться до 5 лет и использоваться для восстановления функций организма у множества тяжело больных людей. Органы при этом требуют немедленной пересадки.

Глава Корейского агентства по донорству органов (KODA) Ли Сам Ель поблагодарил семью Хвана и указал на то, что этот случай стал примером исключительного самопожертвования, которое способно подарить шанс на жизнь многим пациентам.

Ранее американский актер, известный по фильмам "Иллюзия обмана" и "Социальная сеть", Джесси Айзенберг рассказал, что решил пожертвовать почку незнакомцу. Артист указал, что принял это решение самостоятельно. Вместе с тем Айзенберг подчеркнул, что речь идет об альтруистическом пожертвовании.

