Путин поздравил с 96-летием композитора Пахмутову

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил композитора Александру Пахмутову с 96-летием по телефону прямо во время концерта, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Фактически их разговор состоялся в прямом эфире", – заявил он.

Пахмутова, находившаяся на сцене, сняла трубку в ходе торжественного мероприятия в ее честь. После слов Путина: "Я хочу поздравить вас с днем рождения", композитор поблагодарила его и сообщила залу: "Это же позвонил Путин", рассказал Песков.

Когда публика разразилась аплодисментами, Пахмутова отметила в разговоре: "Вот, это приветствие для вас". В ответ на поздравления главы государства композитор сказала: "Мы вас любим, мы уверены, что все вы сделаете так, как нужно. И хочу пожелать вам здоровья, радости, счастья. Спасибо за ваши добрые слова".

Александра Пахмутова является российским композитором, народной артисткой СССР и героем Социалистического Труда. Также она автор более 400 песен, включая такие хиты, как "Нежность" и "Команда молодости нашей".

Ранее Путина с днем рождения поздравлял Сергей Собянин. Мэр столицы отмечал, что президент сумел завоевать полное доверие многонациональной страны, а также поблагодарил его за поддержку, оказываемую Москве.