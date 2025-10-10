Военные подарили Путину на день рождения две иконы с вмятинами от пуль

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

Военнослужащие РФ подарили Владимиру Путину две иконы с вмятинами от пуль на его день рождения. Об этом президент рассказал на конференции по итогам визита в Таджикистан.

Их преподнесли командующие группировками войск. Встреча с бойцами прошла в Петропавловском соборе.

"Там (среди подарков. – Прим. ред.) разные военные сюжеты, книги. Но, пожалуй, два из них имеют особую ценность. <...> Эти иконы их (военных. – Прим. ред.) спасли, на них вмятины от пуль. <...> Я им очень благодарен", – поделился российский лидер.

Президент также отметил, что намерен еще встретиться с бойцами и обсудить с ними различные вопросы.

"Но уже сейчас пользуюсь случаем, как в таких случаях говорят: хочу через средства массовой информации передать им самые искренние слова благодарности, и пусть их Господь хранит так же, как хранил до сих пор", – добавил глава государства.

Во время выступления Путин также обратил внимание, что военные в настоящее время находятся на передовой как в прямом, так и в переносном смысле.

"Почему (встретился. – Прим. ред.) с военными, мне кажется, понятно. Потому что судьба России в значительной степени, она всегда исключительно в руках народа России", – заключил президент.

Путин отмечал день рождения 7 октября. Главе страны исполнилось 73 года. Помимо встречи с военными, он провел совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ, а также ряд международных телефонных разговоров.

Поздравления президент получил от своих зарубежных коллег. Например, глава КНДР Ким Чен Ын указал на выдающуюся роль главы государства в укреплении России как мировой державы, а также отметил успехи Путина в защите интересов страны.

В свою очередь, белорусский президент Александр Лукашенко пожелал российскому президенту здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемых сил и энергии.