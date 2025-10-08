Bloomberg: поздравление Моди Путину создало неловкую ситуацию для Стармера

Фото: ТАСС/AP/Anupam Nath

Премьер-министр Индии Нарендра Моди направил поздравления Владимиру Путину с днем рождения непосредственно перед визитом в Дели британского премьера Кира Стармера. Об этом сообщает МК со ссылкой на Bloomberg.

По данным агентства, этот дипломатический жест создал неловкую ситуацию для Стармера, так как его поездка планировалась как мероприятие по торговому сотрудничеству.

Кроме того, Стармер в ходе пресс-конференции уклонился от комментариев по поводу телефонного разговора с российским лидером. Он попытался отшутиться заявлением: "Для справки: я не отправлял Путину поздравления с днем рождения".

Президент РФ отметил свое день рождения 7 октября. Путина, помимо Моди, поздравили глава КНДР Ким Чен Ын и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Позвонил российскому лидеру и азербайджанский президент Ильхам Алиев.