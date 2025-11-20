Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 ноября, 16:53

Мэр Москвы

Сергей Собянин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Сергей Собянин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства Москвы.

Градоначальник назвал многолетнее служение Кирилла ярким примером неустанных трудов во имя православной веры, утверждения идеалов добра, любви, милосердия и справедливости. Он поблагодарил священнослужителя за вклад в гармонизацию межконфессиональных отношений в Москве.

Столичное правительство намерено развивать дальнейшее сотрудничество с Русской православной церковью (РПЦ) в строительстве новых храмов, реставрации памятников архитектуры и реализации различных проектов.

Ранее Владимир Путин назвал патриарха одним из первых защитников Отечества и православной веры. Настрой Кирилла "передается не только священнослужителям, но и всему народу", подчеркнул президент и добавил, что РПЦ неоднократно на протяжении своей истории демонстрировала, что она всегда со своим обществом.

Патриарх Кирилл наградил Собянина орденом преподобного Сергия Радонежского II степени

Читайте также


мэр Москвырелигия

Главное

Как выбрать искусственную елку на Новый год?

От искусственной елки не должно исходить резкого запаха пластика или клея

Дерево должно гармонично вписываться в общую концепцию интерьера

Читать
закрыть

Что нужно знать о налоговом вычете в 2025 году?

Россияне вправе получить крупный налоговый вычет при покупке жилья

Можно вернуть 13% средств, которые касаются расходов за обучение и лечение

Читать
закрыть

Что грозит ясновидящим за обман клиентов?

Законов, регулирующих деятельность экстрасенсов и магов, не существует

Депутаты призывают граждан и правоохранителей к совместной работе по этим вопросам

Читать
закрыть

Почему в Сети завирусился хоббиклининг?

Пользователи имитируют выполнение привычных бытовых обязанностей и снимают это на видео

Психиатры уверены: увлечение хоббиклинингом может быть связано с незрелостью и инфантильностью

Читать
закрыть

Как не получить травму во время гололеда в Москве?

Эксперты советуют использовать противоскользящие насадки на обувь

Стоит ходить в плотной и свободной одежде, которая может смягчить удар

Читать
закрыть

Чем опасны БАДы для снижения веса?

Пищевые волокна могут травмировать воспаленный ЖКТ, а аминокислоты – вызвать подагру

Некоторые добавки в сочетании с антикоагулянтами приводят к кровотечению

Читать
закрыть

Кому не стоит делать массаж лица?

Стоит быть аккуратными пациентам с куперозом в стадии обострения

Сыпь грозит людям с жидкой себореей, поскольку у них жирная кожа и расширенные поры

Читать
закрыть

Что происходит со сделками на вторичном рынке жилья?

В РФ возвращают квартиры продавцам из-за "сделок под давлением мошенников"

Эксперты призывают принять закон о деятельности профессиональных риелторов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика