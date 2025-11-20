Сергей Собянин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Сергей Собянин поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с днем рождения. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте мэра и правительства Москвы.

Градоначальник назвал многолетнее служение Кирилла ярким примером неустанных трудов во имя православной веры, утверждения идеалов добра, любви, милосердия и справедливости. Он поблагодарил священнослужителя за вклад в гармонизацию межконфессиональных отношений в Москве.

Столичное правительство намерено развивать дальнейшее сотрудничество с Русской православной церковью (РПЦ) в строительстве новых храмов, реставрации памятников архитектуры и реализации различных проектов.

Ранее Владимир Путин назвал патриарха одним из первых защитников Отечества и православной веры. Настрой Кирилла "передается не только священнослужителям, но и всему народу", подчеркнул президент и добавил, что РПЦ неоднократно на протяжении своей истории демонстрировала, что она всегда со своим обществом.