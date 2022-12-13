Страны G7 призвали другие государства воспользоваться потолком цен на российскую нефть

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Участники G7 попросили третьи страны, импортирующие российскую нефть, использовать предельные цены на продукцию. Заявление опубликовано на портале G7 страны-председателя Германии.

"Мы призываем третьи страны, желающие импортировать сырую нефть и нефтепродукты российского происхождения, перевозимые морским транспортом, использовать предельные цены. Мы подтверждаем наше решение о том, что предельная цена на нефтепродукты российского происхождения вступит в силу 5 февраля 2023 года", – указано в документе.

В заявлении уточняется, что ограничение цен на российскую сырую нефть, транспортируемую морем, должно способствовать стабильности на мировых энергетических рынках и минимизировать негативные экономические последствия для стран с низким и средним уровнем дохода.

Решение стран G7, ЕС и Австралии о потолке цен на российскую нефть вступило в силу 5 декабря. На сегодняшний день невозможна перевозка и страхование топлива из РФ по цене выше 60 долларов за баррель.

В сентябре Владимир Путин предупредил, что Россия не будет продавать нефть, уголь и газ странам, которые установят потолок цен на энергоресурсы.

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