В Госдуму внесли поправки в конституционный закон о военном положении

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В Госдуму внесли поправки, которые предполагают корректировку федерального конституционного закона о военном положении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу председателя комитета по госстроительству Павла Крашенинникова.

Он добавил, что необходимость во внесении поправок появилась для дальнейшей возможности согласования разных законодательных актов при проведении выборов в новых регионах России, на территории которых действует военное положение.

Речь идет о Донецкой и Луганской республиках, а также Херсонской и Запорожской областях, объяснил он.

Депутат также напомнил, что согласно статье 7 закона о военном положении, на территории, где оно было введено, не проводятся референдумы и выборы. При этом в законах о принятии в состав РФ новых субъектов говорится, что в них осенью 2023 года должны пройти выборы.

Их организуют для того, чтобы нивелировать это противоречие и дать возможность людям выразить свою политическую волю. Крашенинников подчеркнул, что такие поправки стоит принять.

Ранее сообщалось, что правительство утвердило долгосрочную программу социально-экономического развития новых регионов РФ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что планируется перезапуск работы ключевых отраслей и предприятий, восстановление производственных фондов, а также формирование условий для дальнейшего роста благосостояния граждан.

До этого Владимир Путин заявлял, что в новых регионах России уже идет работа по восстановлению социальной сферы, в том числе системы здравоохранения. Путин поручил Минздраву РФ и впредь уделять особое внимание решению этой задачи.



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