13:33Общество
ГД приняла закон о дополнительных мерах, применяемых на территориях при военном положении
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Госдума в III чтении приняла законопроект о мерах, применяемых на территории, где установлено военное положение. Об этом сообщает "Интерфакс".
Авторами законопроекта выступили председатели комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас.
В частности, документом предусматривается возможность задержания граждан на срок до 30 суток, если они нарушили запреты и ограничения, перечисленные в указе президента РФ.
Помимо этого, при военном положении указом президента устанавливается принудительное и контролируемое перемещение граждан на территорию, где военное положение не действует.
Вместе с тем депутаты ГД приняли законопроект о допустимости проведения выборов государственного и муниципального характеров на территории, где объявлено военное положение. В настоящее время законодательством РФ организация выборов в регионе при действующем военном положении не допускается.
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