ГД приняла во втором чтении поправки о задержании за нарушения в зоне военного положения

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Госдума во втором чтении одобрила законопроект, допускающий административное задержание до 30 суток за нарушения запретов, действующих в зоне военного положения.

Соответствующий пакет документов был внесен в нижнюю палату российского парламента накануне. Авторами инициативы выступили член Совфеда Андрей Клишас и его коллеги по "Единой России".

В настоящее время задержание в зоне военного положения возможно на основаниях, предусмотренных федеральным законодательством. Предложенные же поправки предполагают, что административное задержание будет грозить за нарушение запретов и ограничений, установленных соответствующим указом президента РФ.

Кроме того, законопроектом предусмотрена возможность принудительного перемещения граждан с территорий, где военное положение действует, на территории, где оно не действует.

