Асафов: основная конкуренция на выборах мэра Москвы идет 3-м, 4-м и 5-м местами

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Основная конкуренция на выборах мэра Москвы идет между третьим, четвертым и пятым местами, сообщил политолог Александр Асафов.

"Сейчас проценты в голосах с участков могут сыграть роль в местах, начиная с третьего по пятое. Я думаю, что, в принципе, есть вероятность, что еще какие-то нижние позиции могут и поменяться до подсчета всех голосов", – цитирует его Агентство "Москва".

Он подчеркнул, что выборы в Москве состоялись. Он напомнил, что явка составила более 43%, что значительно выше, чем на выборах 2018 года, где явка была 30,9%. По словам политолога, лидером голосования стал Сергей Собянин.

"Конечно, безусловно победа, хотя еще результаты будут подсчитаны, но уже можно сказать, что относительно общего количества избирателей, которые приняли участие в выборах, безусловно, он предварительно явный победитель", – сказал он.

Выборы мэра Москвы прошли с 8 по 10 сентября. Голосовать на них смогли все совершеннолетние москвичи.

В выборах приняли участие пять кандидатов: Дмитрий Гусев от партии "Справедливая Россия – За правду", Владислав Даванков от партии "Новые люди", Леонид Зюганов от КПРФ, Сергей Собянин от "Единой России", Борис Чернышов от ЛДПР.

Собянин по итогам онлайн-голосования на выборах мэра Москвы набрал более 2 млн голосов