Четыре дома построят по программе реновации в Академическом районе

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Четыре жилых дома возводят и проектируют в рамках программы реновации в Академическом районе Москвы. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

Общая площадь строящихся зданий составляет 44,8 тысячи квадратных метров, уточнил он. По его словам, в проектировании находятся еще два объекта жилой площадью 42,1 тысячи "квадратов".

Одна новостройка появится на Кедровой улице, владении 16, другая – на Новочеремушкинской улице, владении 27. Улучшенная отделка в новых квартирах будет соответствовать стандартам реновации, утвержденным постановлением правительства Москвы.

Первые этажи будут нежилыми. Там появятся вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Кроме того, на первых этажах смогут открыть магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

"С момента старта программы реновации в Академическом районе столицы введены 4 новостройки. Всего же в районе новые квартиры по программе реновации получат жители 19 домов жилой площадью порядка 70 тысяч квадратных метров", – заключил Загрутдинов.

Ранее стало известно, что новый дом по программе реновации возведут в Кузьминках. Два односекционных корпуса общей площадью 27,6 тысячи квадратных метров, объединенных одноэтажной пристройкой, появятся на Зеленодольской улице, земельном участке 28/3 (зоны 3.3, 3.4).

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