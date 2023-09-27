Собянин назначил правительство Москвы после переизбрания

Сергей Собянин утвердил состав правительства Москвы после переизбрания. Все заместители сохранили свои места. Указ опубликован на сайте мэра.

Так, Наталья Сергунина остается руководителем аппарата мэра. Кроме этого, Сергунина отдельным указом назначена представителем мэра в Московской гордуме.

Петр Бирюков продолжит работать заместителем по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Владимир Ефимов – заммэра по вопросам экономической политики. Анастасия Ракова – заммэра по вопросам социального развития. Также Андрей Бочкарев назначен на должность заммэра по вопросам градостроительной политики.

Кроме того, Собянин назначил Алексея Фурсина на должность главы департамента культуры столицы. Юлия Урожаева будет главой департамента природопользования Москвы, а Алексей Беляев – руководителем департамента капитального ремонта города.

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