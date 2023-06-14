Собянин рассказал о трансформации московской онкослужбы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новый московский стандарт оказания онкологической помощи предполагает, что для лечения используется современное оборудование, а комфортные условия созданы как для пациентов, так и для врачей, рассказал Сергей Собянин.

Градоначальник отметил, что столичные онкоцентры начали переходить на новый стандарт в 2019 году. Его главным преимуществом является тот факт, что пациенты в одном месте могут пройти диагностику, лечение, реабилитацию, а также есть возможность диспансерного наблюдения в случае необходимости.

Так, в столице сформировали замкнутый цикл многопрофильных медицинских хабов на базе следующих медучреждений:

Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка";

Боткинской больницы;

городской клинической онкологической больницы № 1;

Московского клинического научного центра имени Логинова;

городской онкологической больницы № 62.

Собянин обратил внимание, что пациент получает помощь в полном объеме, а клиники, в свою очередь, берут на себя ответственность за его здоровье. Онкобольным больше не приходится тратить время, чтобы перейти с одного этапа на другой, добавил он.

Градоначальник подчеркнул, что московская онкослужба выйдет на новый уровень, как только столичная медицинская инфраструктура будет полностью обновлена.

"А это значит – тысячи спасенных пациентов и радость полноценной жизни на долгие годы для многих людей", – резюмировал мэр столицы.

Ранее в городской клинической онкологической больнице № 1 начало работать отделение радионуклидной терапии. Отмечается, что его специализация – опухоли шеи, головы и щитовидной железы.

Пациентов с опухолями щитовидной железы будут лечить при помощи препаратов с изотопом йода. Для больных с метастазами в костях, возникающими при опухолях молочной и предстательной желез, будут использовать изотопы самария и стронция. Направлять в отделение будут после решения онкологического консилиума центра амбулаторной онкологической помощи, в котором наблюдается пациент.



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