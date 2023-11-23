В Счетной палате заявили о снижении доходов России от продажи нефти и газа

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Доходы России от продажи нефти и газа сократились до минимального уровня с 2007 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Счетной палаты.

С января по сентябрь 2023 года поступления в бюджет от продажи нефти и газа сократились до 28,3% от общего объема доходов. В абсолютном выражении они уменьшились до 5,58 триллиона рублей.

Подобное аналитики Счетной палаты объяснили снижением поступлений налогов на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и вывозных пошлин на энергоресурсы. Причиной также стало снижение средней цены нефти марки Urals с 82,9 до 55,9 доллара за баррель.

Согласно проекту федерального бюджета на 2024–2026 годы, нефтегазовые поступления РФ в следующем году составят 32,8% в общей доле доходов. В денежном выражении сумма составит 1,8 триллиона рублей.

Ранее стало известно, что российский кабмин внес в Госдуму проект трехлетнего бюджета России на 2024–2026 годы. Он был подготовлен на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития в электронном формате. Проект подразумевает переход к уверенному росту экономики в 2024-м на уровне выше 2%.

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