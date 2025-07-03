Ушаков: украинская проблематика обсуждалась Путиным и Трампом

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Украинская проблематика обсуждалась Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом в телефонном разговоре в четверг, 3 июля, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

"Трамп вновь ставил вопрос о скорейшем прекращении военных действий", – отметил он.

По словам Путина, Россия готова к продолжению переговоров с Украиной и проведению третьего раунда в Стамбуле. Кроме того, Москва продолжит искать политическое решение конфликта. Также Путин проинформировал Трампа о ходе реализации уже достигнутых договоренностей гуманитарного характера.

"Мы исходим из того, и, я думаю, американская сторона это прекрасно понимает, что переговоры будут носить характер двусторонних между представителями России и Украины", – добавил Ушаков.

При этом стороны не затрагивали тему прекращения поставок оружия Киеву со стороны Вашингтона, но затронули Ближний Восток. Путин подчеркнул важность урегулирования ситуации в регионе сугубо политико-дипломатическими средствами.

Кроме того, американский лидер проинформировал своего российского коллегу об успешном прохождении в конгрессе США флагманского законопроекта администрации о реформе в налоговой, миграционной и энергетической сферах.

Путин пожелал Трампу успехов в осуществлении намеченных преобразований и поздравил его с Днем независимости США. В ходе разговора было констатировано, что Россия сыграла не последнюю роль в становлении американской государственности, включая не только войну за независимость, но и гражданскую войну.

"Наши страны связывают не только союзничество в Первой и Второй мировой войнах, но и более глубокие исторические корни", – добавил Ушаков.

Также стороны обменялись мнениями по двухсторонним делам. Была подтверждена взаимная заинтересованность в реализации ряда перспективных экономических проектов, включая сферу энергетики и исследования космоса.

"Путин упомянул, что буквально перед разговором с Дональдом Трампом он общался с представителями российского бизнес-сообщества. Была, в частности, в ходе этой встречи высказана мысль об обмене между двумя странами кинопродукцией, которая продвигает традиционные ценности, близкие нам и администрации Трампа", – указал помощник президента России.

Американский лидер, в свою очередь, заявил, что такая идея ему импонирует. При этом лидеры двух стран не обсуждали возможность личной встречи. По словам Ушакова, эта идея висит в воздухе, но при необходимости будет достигнута конкретная договоренность.

Телефонный разговор лидеров двух стран продлился почти час. Предыдущие переговоры состоялись 14 июня и продлились 50 минут. Тогда Трамп и Путин также обсудили конфликт на Украине и ситуацию на Ближнем Востоке.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что оба лидера понимают необходимость личной встречи, но она должна быть должным образом подготовлена.

