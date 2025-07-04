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Разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом свидетельствует о планах лидеров развивать прямое взаимодействие и исключить Европу из участия в переговорах по Украине. Об этом сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на итальянское издание La Stampa.

При этом, как указала газета, в наиболее плачевном состоянии находится сама Украина, которая не может предложить ничего существенного в текущей ситуации. По словам автора материала, Киев пребывает в тупике.

По данным издания, над Украиной нависло военное воздействие России, стратегическое равнодушие Вашингтона и ограниченные возможности западной помощи. Это стало наиболее критичным моментом для киевского режима за 3,5 года.

Телефонный разговор Путина и Трампа состоялся 3 июля и продлился почти час. В ходе него Трамп призвал к прекращению военных действий, тогда как Путин заявил о готовности к третьему раунду переговоров в Стамбуле и продолжению поиска политического решения.

Кроме того, российский лидер проинформировал о выполнении гуманитарных договоренностей, достигнутых на втором раунде прямых российско-украинских контактов в Стамбуле.

При этом стороны не затрагивали тему прекращения поставок оружия Киеву со стороны Вашингтона, но затронули Ближний Восток.

