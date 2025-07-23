Российско-украинские переговоры стартовали в Стамбуле

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Делегации России и Украины приступили к третьему раунду переговоров во дворце Чираган в Стамбуле, сообщает РИА Новости.

Беседа началась со вступительного слова министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. Он уточнил, что во время третьего раунда стороны должны обговорить свои меморандумы.

"Конечная цель, конечно, в том, чтобы способствовать созданию пути к миру с помощью прекращения огня", – сказал он.

После этого обсуждение перешло в закрытый режим.

Переговорам предшествовал личный разговор глав делегаций РФ и Украины Владимира Мединского и Рустема Умерова, заявляли ранее СМИ.

Украинская делегация планирует поднять вопрос о прекращении огня. Она также будет добиваться остановки ударов по критической инфраструктуре. Меморандумы, которые намерены обсудить представители Москвы и Киева, были представлены на предыдущей встрече.

В меморандум от России вошли 12 пунктов. Среди них есть как достижение международно-правового признания вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ, так и защита прав, свобод и интересов русского и русскоязычного населения, придание русскому языку официального статуса и прочие вопросы.

Тем временем украинский меморандум состоит из 5 разделов. В числе требований к России Киев обозначил непризнание освобожденных Москвой регионов. Также киевская сторона призвала допустить до переговоров представителей США и Европы.