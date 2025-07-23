РИА Новости: встреча глав делегаций РФ и Украины началась в Стамбуле

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Главы российско-украинских делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров приступили к двусторонней встрече во дворце Чираган в Стамбуле, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, близкий к делегации РФ.

По словам собеседника агентства, беседа проходит в формате тет-а-тет.

Российские делегаты во главе с Мединским прибыли в Стамбул в среду, 23 июля, для участия в третьем раунде переговоров с Украиной. Состав представителей Москвы остался неизменным. Тем временем украинская сторона расширилась с 12 до 14 человек.

Ключевым вопросом обсуждения станут проекты меморандумов двух стран, которые были представлены на предыдущей встрече. Кроме этого, делегации оговорят возможность прекращения огня. Вопрос планируют поднять представители Украины, которые в том числе будут добиваться остановки ударов по критической инфраструктуре.

По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, в Стамбуле не ожидается легких переговоров, это будет очень сложный разговор, поскольку проекты меморандумов сторон диаметрально противоположны.