Дмитриев: Россия и США провели переговоры об обмене заключенными

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Россия и США провели переговоры о возможности проведения нового обмена заключенными, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на интервью Axios с главой РФПИ, спецпредставителем Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым.

Отмечается, что в российских тюрьмах находятся не менее восьми американцев, а возвращение задержанных на родину является приоритетом для президента США Дональда Трампа.

Обмен мог бы поспособствовать улучшению отношений Кремля с администрацией американского лидера, несмотря на напряженность в связи с украинским конфликтом, считает СМИ.

"Я встречался с некоторыми официальными лицами США и членами команды Трампа по некоторым вопросам гуманитарного характера, таким как возможный обмен пленными, над которым работает американская сторона", – сообщил Дмитриев.

По информации СМИ, он обсуждал эту тему со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом и другими должностными лицами американской администрации.

Сам Дмитриев отметил, что переговоры прошли в позитивном ключе, однако никаких конкретных соглашений достигнуто не было.

Детали возможного обмена, включая имена потенциальных участников, пока не разглашаются обеими сторонами.

В мае этого года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Россия и США ведут контакты по обмену заключенными в формате 9 на 9. Однако сроки обмена не уточнялись.

Замглавы российского МИД Сергей Рябков отмечал, что у стран имеются периодические контакты по обмену заключенными. По его словам, "движения в направлении той или иной новой схемы пока нет".

Предыдущий обмен прошел 10 апреля 2025 года в аэропорту Абу-Даби. В Россию вернулся Артур Петров, а в США – Ксения Карелина.