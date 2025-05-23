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23 мая, 21:15

Политика

Россия и Украина провели обмен пленными

Россия и Украина провели обмен пленными

Россия и Украина провели обмен пленными

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Москва и Киев обменялись пленными. По данным Минобороны России, сторонам удалось вернуть друг другу 270 военных и 120 гражданских лиц. Среди освобожденных – мирные жители Курской области.

Всех доставили в Белоруссию, где оказали первую медицинскую и психологическую помощь. После этого граждане отправятся домой, где пройдут лечение и реабилитацию.

Обмены продолжатся в ближайшие дни. Они проходят в рамках договоренностей, достигнутых 16 мая на прямых переговорах в Стамбуле. Стороны согласовали формулу 1 000 на 1 000.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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