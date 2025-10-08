Рябков сообщил о диалоге между РФ и США по обмену заключенными

Фото: ТАСС/Арина Антонова

Периодические контакты по обмену заключенными у России и США имеются, передает ТАСС слова замглавы российского МИД Сергея Рябкова.

Дипломат уточнил, что "движения в направлении той или иной новой схемы пока нет". Как отметил Рябков, обеим сторонам потребуется некоторое время для продолжения работы.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказывал, что Москва и Вашингтон обсуждают обмен заключенными в формате 9 на 9, о которых договорились Владимир Путин и президент США Дональд Трамп.

Предыдущий обмен состоялся 10 апреля 2025 года в аэропорту Абу-Даби. Тогда в Россию вернулся Артур Петров, а в США – Ксения Карелина.

