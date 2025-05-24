Похищенную в Ираке россиянку Цуркову обменяют на нападавших на базы США боевиков

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Соединенные Штаты и Ирак смогли договориться об освобождении гражданки Израиля и России Елизаветы Цурковой, которая была похищена в Багдаде в марте 2023 года. Об этом сообщает Al Hadath.

По информации телеканала, после освобождения женщина будет передана "нейтральной стороне", название которой не раскрывается. Отмечается, что сделка могла стать частью тайных договоренностей между Вашингтоном и Багдадом.

В свою очередь, Al Rabiaa сообщает, что россиянка будет освобождена в обмен на иранского гражданина, который отбывает срок в иракской тюрьме. Кроме того, в обмен на Цуркову отпустят еще шестерых заключенных, обвиняемых в атаках на американские базы.

Обмен заложниками может состояться в течение 7–10 дней, отметили журналисты.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ и США ведут контакты по обмену заключенными в формате 9 на 9, о которых ранее договорились Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. При этом Песков отметил, что сроки обмена пока неизвестны.

До этого агентство Reuters разместило возможный список США для обмена заключенными с Россией. Журналисты заявили, что некоторое время назад Вашингтон уже передавал Москве перечень граждан, которых планировал включить в обменный процесс.

По данным СМИ, в список попал 73-летний Стивен Джеймс Хаббард, которого в октябре прошлого года российский суд приговорил к 6 годам и 10 месяцам лишения свободы, бывший морской пехотинец Роберт Гилман, признанный виновным в нападении на сотрудника полиции в нетрезвом виде в 2022 году, а также старший сержант американской армии Гордон Блэк, который был задержан на территории России в мае прошлого года.