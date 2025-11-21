Зеленский заявил, что не будет делать резких заявлений о мирном плане США

Фото: ТАСС/EPA/IDA MARIE ODGAARD

Президент Украины Владимир Зеленский после ознакомления с планом США по урегулированию украинского конфликта заявил, что Киев не станет делать резких заявлений по поводу этой инициативы. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Зеленского, он провел встречу с делегацией США высокого уровня, на которой американская сторона представила свои предложения и пункты плана по прекращению боевых действий.

"Я изложил наши ключевые принципы. И мы договорились, что наши команды будут работать над этими предложениями, чтобы убедиться в их искренности. Мы не будем делать резких заявлений. И мы готовы к четкой и честной работе – Украина, США, наши друзья и партнеры в Европе и во всем мире", – заявил Зеленский.

Украинский президент добавил, что он продолжает находиться в постоянном контакте с европейскими лидерами, а также рассчитывает поговорить с президентом США Дональдом Трампом в ближайшие дни.

"Мы полностью осознаем, что сила Америки и поддержка Америки действительно могут приблизить мир, и мы не хотим этого терять", – подчеркнул глава Украины.

Ранее украинские депутаты опубликовали текст нового мирного соглашения, которое разрабатывает Вашингтон. В плане подробно описываются вопросы безопасности, территорий, восстановления Украины, гуманитарные вопросы и прочие темы.

Официальные лица США ожидают, что Зеленский подпишет новое мирное соглашение до Дня благодарения, 27 ноября. Затем документ представят Москве, чтобы завершить урегулирование конфликта к началу декабря.