Звезда фильма "Она – мужчина" Аманда Байнс решила завести аккаунт в OnlyFans

Звезда 2000-х Аманда Байнс решила начать новую жизнь: она свела татуировки с лица и планирует завести аккаунт на платформе, которая используется преимущественно для публикаций контента "18+". Чем сейчас занимается актриса, прославившаяся ролями в подростковых комедиях, расскажет Москва 24.

Попытки найти себя

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/Amanda Bynes

15 апреля 39-летняя Аманда Байнс сообщила подписчикам, что завела аккаунт в Onlyfans. Хотя сервис популярен в индустрии развлечений для взрослых, актриса заверила, что не собирается публиковать пошлый контент, а будет использовать платформу исключительно для общения с фанатами. Подписка обойдется в символические 50 долларов в месяц. Кроме того, Аманда свела с лица татуировки, в том числе татуаж бровей.

В последние годы на селфи и снимках папарацци, которые просачиваются в прессу, в Байнс сложно узнать популярную актрису 2000-х. В августе 2024 года она вновь попала в объективы фотографов на одной из улиц Лос-Анджелеса. Пользователи Сети в очередной раз отметили небрежный готический макияж, вычурный маникюр и изменившуюся не в лучшую сторону фигуру звезды. Однако девушка не сдается: после краха успешной карьеры и долгих лет лечения от наркотической зависимости она пытается найти себя.

По данным СМИ, в 2019 году Аманда окончила институт моды, дизайна и мерчандайзинга в Лос-Анджелесе, затем выпустила рэп-трек, а также сообщила о возможном создании аромата.

В ноябре 2023-го Аманда объявила подписчикам, что вместе со своим другом будет записывать подкаст. Однако уже через месяц после старта проекта актриса заявила слушателям, что берет паузу, потому что они не могут пригласить на шоу тех гостей, которых ей бы хотелось видеть.

Весной 2024-го бывшая актриса делилась в личном блоге планами окончить обучение на мастера маникюра. А осенью зарубежные СМИ сообщили, что Байнс пробует себя в модной индустрии: в сотрудничестве с дизайнером Остином Бэббитом она создала несколько предметов одежды.

Позже, 21 декабря, Аманда и Остин представили выставку "pop-up-искусства", которую посетили не только фанаты актрисы и модельера, но и звезды шоу-бизнеса. Знаменитость опубликовала в соцсетях множество фотографий с вечера, которые подписчики встретили с восторгом.

"Мы любим тебя! Ты развлекала нас десятилетиями. Ты легенда! Делай свое дело, разбирайся, разваливайся и собирай все заново. Мы всегда здесь для тебя", – написал один из комментаторов.

Также в прошлом году актриса рассказывала подписчикам, что теперь следит за здоровьем, весом, правильно питается и занимается спортом.

Ранняя слава

Фото: AP Photo/ Matt Sayles

Аманда Байнс снималась в детских сериалах уже в 5 лет, а в 13 стала ведущей собственной программы на ТВ, которая называлась "Шоу Аманды". Спустя три года актрисе стали предлагать роли в картинах для более широкой аудитории. Она завоевала популярность благодаря успешным комедиям "Чего хочет девушка", "Она – мужчина", "Отличница легкого поведения".

Однако на пике славы, в 26 лет, Байнс внезапно объявила подписчикам в соцсетях, что завершает карьеру. С того момента ее жизнь круто изменилась: примерно с 2013 года имя актрисы упоминалось в СМИ исключительно в связи с очередным скандалом.

По данным журналистов, Байнс несколько раз нарушала закон: была виновницей ДТП, из-за чего ее лишили водительских прав и дали условный срок. Также актриса была замечена в хранении наркотических средств.

В 2013 году медики диагностировали у звезды биполярное расстройство. Широкий общественный резонанс вызвали посты Аманды, в которых она называла "уродливыми" многих знаменитостей, в том числе рэперов Jay-Z и Дрейка, модель Крисси Тейген, певиц Майли Сайрус, Рианну, Кортни Лав, а также бывшего президента США Барака Обаму и его супругу Мишель.

В том же году Байнс попала в психиатрическую клинику, после чего над ней взяла опекунство ее мать. В 2022-м актриса подала ходатайство о прекращении опеки, которое было удовлетворено.

В интервью изданию Paper в 2018 году Байнс рассказала, что боролась с депрессией и употребляла запрещенные вещества с 16 лет, а также несколько раз лежала в реабилитационном центре и психиатрической клинике. После очередного лечения в 2020 году актриса заверила подписчиков, что с зависимостями покончено, а также извинилась в соцсетях перед всеми знаменитостями, которых ранее обидела.