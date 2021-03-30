Телеведущий написал заявление на Моргенштерна

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Телеведущий Руслан Осташко обратился в прокуратуру с намерением засудить Алишера Моргенштерна, сообщают "Дни.ру".

По мнению журналиста, артист должен быть привлечен к ответственности по статьям УК России о склонении к употреблению наркотиков и о вовлечении в занятие проституцией.

Свою инициативу Осташко предложил поддержать фолловерам в Instagram.

Ранее рэпера Моргенштерна обязали выплатить 300 тысяч рублей за плагиат песни шоумена Олега Лихачева. Решение вынес Кировский районный суд Уфы.