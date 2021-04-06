Депутат ГД обратился в Роскомнадзор из-за клипа DJ Smash и Моргенштерна в храме

Фото: youtube.com/MORGENSHTERN
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов обратился в Роскомнадзор и Генеральную прокуратуру из-за клипа DJ Smash и Моргенштерна в храме. Он считает, что подобное оскорбляет основы христианства.
По словам парламентария, стоит обратить пристальное внимание на клип, в котором исполнители в костюмах, стилизованных под католические сутаны, танцуют в храме.
"Текст песни можно опустить – с трудом спишем на свободу творчества – но зачем устраивать танцы в храме, непонятно. Дата выхода клипа случайно выпала на канун католической Пасхи. Несмотря на заверения авторов в том, что видео не имеет цели оскорбить чувства верующих и имеет развлекательный характер, сделано это было намеренно, оскорбить верующих людей, по моему мнению, все-таки удалось", – написал Гаврилов в своем телеграм-канале.
Ранее сообщалось, что суд оштрафовал военнослужащих Джамалдина Магомедова и Расула Сайханова, которые в сентябре прошлого года помыли обувь в святом источнике в часовне в честь иконы Божьей Матери в Калининграде.
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