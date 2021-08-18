Моргенштерн назвал свое условие для участия в поединке MMA

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей
Рэпер Моргенштерн заявил, что готов принять участие в поединке MMA за 20 миллионов долларов, однако окончательное решение также будет зависеть от того, кто будет его оппонентом. Об этом сообщает "Мир 24".
Артист пояснил, что выбор противника должен дать уверенность в том, что он останется после боя живым. В таком случае данного гонорара ему хватит на беззаботную жизнь до старости.
"Смотря против кого. Если против какого-то убийцы, который меня размажет, то зачем оно мне надо? А если я пойму, что после этого поединка я останусь в живых, мне в принципе этой цифры хватит", – заявил Моргенштерн.
Ранее Моргенштерн подписал контракт на бой в лиге смешанных единоборств Hardcore MMA. По словам основателя лиги Анатолия Сульянова, в настоящее время ведутся переговоры с Моргенштерном и бойцом Александром Шлеменко о проведении поединка между ними.
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