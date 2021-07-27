Сульянов прокомментировал возможный бой с Моргенштерном

Фото: instagram.com/morgen_shtern

Возможную организацию поединка между Алишером Моргенштерном и Александром Шлеменко прокомментировал основатель лиги смешанных единоборств Hardcore MMA Анатолий Сульянов, сообщает "Газета.ру". Рэпер подписал контракт на бой в Hardcore MMA в середине июля.

"Будем ли мы пытаться организовать бой Моргенштерна с Шлеменко на фоне их конфликта? Мы пока не можем об этом говорить, но вы все узнаете. Переговоры ведутся со всеми. Во что это выльется окончательно, вы увидите уже непосредственно на YouTube-канале Hardcore MMA", – сказал Сульянов.

По его словам, 10–11 августа выйдет полный выпуск на YouTube-канале и тогда зрители смогут все узнать. Сульянов также добавил, что в его день рождения Алишер вызывал на бой и его тоже. Он предположил, что в ближайшее время зрители смогут увидеть их спарринг на ринге.

Ранее рэперу Моргенштерну уменьшили сумму штрафа за плагиат с 300 до 50 тысяч рублей. Соответствующее решение принял Верховный суд Башкирии.

300 тысяч рублей с Моргенштерна взыскал Кировский районный суд 25 марта за незаконное использование песни "Владимир Путин молодец" шоумена Олега Лихачева. Также артист должен был оплатить госпошлину в размере 6,5 тысячи рублей.