Сульянов прокомментировал возможный бой с Моргенштерном

Фото: instagram.com/morgen_shtern
Возможную организацию поединка между Алишером Моргенштерном и Александром Шлеменко прокомментировал основатель лиги смешанных единоборств Hardcore MMA Анатолий Сульянов, сообщает "Газета.ру". Рэпер подписал контракт на бой в Hardcore MMA в середине июля.
"Будем ли мы пытаться организовать бой Моргенштерна с Шлеменко на фоне их конфликта? Мы пока не можем об этом говорить, но вы все узнаете. Переговоры ведутся со всеми. Во что это выльется окончательно, вы увидите уже непосредственно на YouTube-канале Hardcore MMA", – сказал Сульянов.
По его словам, 10–11 августа выйдет полный выпуск на YouTube-канале и тогда зрители смогут все узнать. Сульянов также добавил, что в его день рождения Алишер вызывал на бой и его тоже. Он предположил, что в ближайшее время зрители смогут увидеть их спарринг на ринге.
Ранее рэперу Моргенштерну уменьшили сумму штрафа за плагиат с 300 до 50 тысяч рублей. Соответствующее решение принял Верховный суд Башкирии.
300 тысяч рублей с Моргенштерна взыскал Кировский районный суд 25 марта за незаконное использование песни "Владимир Путин молодец" шоумена Олега Лихачева. Также артист должен был оплатить госпошлину в размере 6,5 тысячи рублей.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: