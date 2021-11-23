Адвокат Моргенштерна прокомментировал обвинение рэпера Бастрыкиным в наркоторговле

Фото: Агентство "Москва"/Ведяшкин Сергей

Обвинения главы СК РФ Александра Бастрыкина в адрес рэпера Моргенштерна в торговле наркотиками прокомментировал адвокат Сергей Жорин, защищавший интересы артиста. Об этом сообщает News.ru.

"Это высказывание вызвало, мягко говоря, недоумение. Что мы об этом думаем и как будем реагировать – имеет второстепенное значение. Важнее то, как на это отреагируют подчиненные Александра Ивановича", – заявил адвокат.

Ранее в ходе научно-практической конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека" председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети.

В начале ноября сообщалось, что музыкальному лейблу Rhymes Music грозит штраф в размере до 1,5 миллиона рублей по делу о пропаганде наркотиков в песнях рэперов Моргенштерна и Элджея.

Там пояснили, что в тексте находящегося в открытом доступе трека Элджея Hello Kitty упоминаются наркотики, а в песне Моргенштерна "Виски на завтрак" имеется положительная характеристика их употребления.

