Моргенштерн покинул Россию после заявления Бастрыкина о наркотиках – СМИ

Моргенштерн покинул Россию после слов главы СК Александра Бастрыкина о том, что рэпер торгует наркотиками в интернете. О побеге сообщили СМИ.

Есть и видео. На кадрах Моргенштерн вместе с женой сидят в салоне "Ласточки", который следовал в Минск. При этом, как заявил концертный директор Моргенштерна, у репера в Белоруссии частное мероприятие. А его адвокат ни опроверг, ни подтвердил отъезд из России.

Также стало известно, что ближайший концерт Моргенштерна в Москве не отменен. При этом столичный ресторан рэпера закрыт. По данным прессы, там нашли нелегальный алкоголь. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.