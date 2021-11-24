"Историс": Алиса Вокс публично рассказала об оскорблениях со стороны Сергея Шнурова

Экс-солистка №Ленинграда" Алиса Вокс публично рассказала об оскорблениях со стороны Сергея Шнурова.

Чем же музыкант так задел бывшую коллегу по сцене? И только ли себя Вокс считает жертвой его нападок? Об этом – в программе "Историс".

