Организаторы сообщили о переносе ближайшего концерта Моргенштерна в Москве

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Концерт рэп-исполнителя Моргенштерна, запланированный на пятницу, 26 ноября, в московском клубе Gipsy, перенесен на 2022 год, сообщает ТАСС со ссылкой на концертную площадку.

"Друзья, к сожалению, Моргенштерн не сможет выступить в Gipsy. Концерт переносится на 2022 год. Мы сделали все, что в наших силах", – объявили организаторы.

Накануне в ходе научно-практической конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека" глава СК РФ Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети.

После этого распространилась информация, что рэпер покинул страну, отправившись с женой и охранником в Белоруссию.

