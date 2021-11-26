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Культура

10:35

Организаторы сообщили о переносе ближайшего концерта Моргенштерна в Москве

культура

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Концерт рэп-исполнителя Моргенштерна, запланированный на пятницу, 26 ноября, в московском клубе Gipsy, перенесен на 2022 год, сообщает ТАСС со ссылкой на концертную площадку.

"Друзья, к сожалению, Моргенштерн не сможет выступить в Gipsy. Концерт переносится на 2022 год. Мы сделали все, что в наших силах", – объявили организаторы.

Накануне в ходе научно-практической конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека" глава СК РФ Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети.

После этого распространилась информация, что рэпер покинул страну, отправившись с женой и охранником в Белоруссию.

Моргенштерн покинул Россию после заявления Бастрыкина о наркотиках – СМИ

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