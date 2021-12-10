Моргенштерн пытается вызвать жалость к себе – продюсер

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Продюсер музыкальных проектов Павел Рудченко рассказал Москве 24, что Моргенштерн в новом треке "Домой" пытается вызвать жалость к себе.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил рэпера Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети. После этого артист отменил свои концерты и тайно уехал из России сначала в Беларусь, а потом оказался в Дубае. Концертный директор артиста заявил, что "в какой-то из четвергов рэпер точно вернется в Россию".

10 декабря Моргенштерн выпустил клип "Домой", в котором рассказывает о своем отъезде и показывает, как радуется жизни в ОАЭ вместе с супругой Диларой. В треке он заявляет, что "уехал из России, ведь там стало холодно". За первые часы после публикации клип исполнителя собрал уже более 2 млн просмотров.

По словам продюсера, история с обвинением оказалась для Моргенштерна очень выгодной и он будет еще какое-то время хайпиться на этом. "Вокруг него все закипело, и у него такой негативный образ, так что ему сейчас очень выгодно быть таким бедным, несчастным, чтобы его пожалели. Он просто определенное время подержится этого статуса, чтобы выпустить еще пару-тройку треков, описать, какой он ссыльный, можно так сказать", – считает Рудченко.





Павел Рудченко продюсер музыкальных проектов Думаю, это очередной пиар-ход. Опять он хайпует на теме того, что Бастрыкин ему пригрозил. Мне кажется, это будет долгоиграющая история а-ля мексиканский сериал, который мы будем в ближайшее время наблюдать. Поэтому эта песня – часть этой всей истории.

По словам эксперта, Моргенштерн через какое-то время обязательно вернется в Россию. "Конечно же, он вернется, кому он там нужен. Хоть в Дубае, хоть где. Он вернется и будет делать то, что и делал", – говорит Рудченко.

Ранее председатель движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов призвал рэпера Моргенштерна вернуться в Россию и "взяться за свое воспитание". Эксперт считает, что исполнителю надо пересмотреть свой репертуар, прекратить "подрывать устои Отечества и выстраивать свое творчество на негативе". Он также призывает рэпера убрать с лица татуировку в виде трех шестерок, исключить пропаганду наркотиков, ненормативную лексику и асоциальное поведение, а также по желанию отслужить в армии.

