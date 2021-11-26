"Ветераны России" призвали Моргенштерна вернуться в Россию для "перевоспитания"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Председатель движения "Ветераны России" Ильдар Резяпов призвал рэпера Моргенштерна вернуться в Россию и "взяться за свое воспитание", сообщает "Газета.ру".

"Пусть возвращается! Ему необходимо взяться самому за свое воспитание, переосмыслить, встать на позитивный путь. Впереди большая работа по патриотическому воспитанию", – сказал он.

Резяпов рассказал, с чем, по его мнению, связан "перенос" сегодняшнего концерта рэпера в Москве.

"Отмена концерта – это реакция на наши обращения в СК и мэрию столицы, причем с реальным обоснованием причин, в том числе из-за пандемии коронавирусной инфекции", – сказал он.

Председатель движения считает, что Моргенштерну надо пересмотреть свой репертуар, прекратить "подрывать устои Отечества и выстраивать свое творчество на негативе". Также он призывает рэпера убрать с лица татуировки в виде трех шестерок, исключить пропаганду наркотиков, ненормативную лексику и асоциальное поведение, а также по желанию отслужить в армии.

Ранее сообщалось, что концерт рэп-исполнителя Моргенштерна, запланированный на пятницу, 26 ноября, в московском клубе Gipsy, перенесен на 2022 год.

25 ноября в ходе научно-практической конференции "Роль права в обеспечении благополучия человека" глава СК РФ Александр Бастрыкин обвинил Моргенштерна в торговле наркотиками через социальные сети.

После этого распространилась информация, что рэпер покинул страну, отправившись с женой и охранником в Белоруссию.

