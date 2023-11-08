Октябрь 2023 года стал самым теплым в истории наблюдений за погодой в мире

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Прошлый месяц, когда средняя температура составляла 15,30 градуса Цельсия, стал самым теплым октябрем за всю историю метеонаблюдений за погодой в мире. Об этом сообщила европейская служба по изменению климата Copernicus.

По данным экспертов, это на 0,85 градуса выше среднего значения для октября в период с 1991 по 2020 год и на 0,40 градуса выше предыдущего самого теплого октября 2019-го. По словам синоптиков, в целом прошлый месяц был на 1,7 градуса Цельсия теплее, чем средняя температура октября в доиндустриальный период с 1850 по 1900 год.

Кроме того, температура поверхности моря тоже побила рекорд для октября, достигнув 20,79 градуса Цельсия. Замдиректора Copernicus Саманта Берджесс, в свою очередь, отметила, что октябрь стал четвертым по счету месяцем температурных рекордов в этом году.

"Мы можем почти с полной уверенностью сказать, что 2023 год станет самым теплым за всю историю наблюдений и что в настоящее время его температура на 1,43 градуса Цельсия выше средней доиндустриальной", – поделилась она.

В Copernicus добавили, что средняя температура с января по октябрь 2023-го была на 0,10 градуса выше среднего десятимесячного показателя за 2016 год.

Как уточняла главный специалист "Метеобюро" Татьяна Позднякова, морозы придут в столицу после 17 ноября. В настоящее время текущий месяц можно назвать относительно теплым, так как среднесуточная температура воздуха выше нормы на 6 градусов, отметила она.

Руководитель прогностического центра "Mетео" Александр Шувалов также исключил появление ночных заморозков на этой неделе в Москве. По его словам, столбики термометров поднимутся до показателя в 6–8 градусов, что будет выше климатической нормы на 2–3 градуса.

Синоптики спрогнозировали температуру выше климатической нормы в столице до 12 ноября