26 октября, 18:57Общество
Путин утвердил климатическую доктрину РФ
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал указ об утверждении климатической доктрины России. Документ разместили на портале правовой информации.
При этом утратившим силу признается распоряжение президента РФ от 2009 года об утверждении предыдущей версии.
В указе главы государства говорится, что доктрина включает в себя систему взглядов на цели, основные принципы и механизмы реализации политики России по вопросам, связанным с изменением климата и его последствиями.
В документе также закреплено, что главной долгосрочной целью климатической политики России является достижение углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Таким образом, должен быть достигнут "баланс между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением".
Согласно новой доктрине, проблема изменения климата может быть решена только при условии участия всех стран. РФ, в свою очередь, уже занимается разработкой коллективных мер.
В марте правительство РФ утвердило меры по адаптации к изменениям климата до 2025 года, чтобы не допустить их негативного влияния на отрасли экономики и качество жизни людей.
Мероприятия сформированы в федеральный, отраслевой и региональный блоки, которые подразумевают организационное, правовое, научно-методическое и информационное обеспечение необходимых адаптационных мер.
Позднее Путин в рамках посещения ПМЭФ отметил, что Россия полностью выполняет возложенные на нее обязательства по климату.
Ученые заявили, что россиянам придется адаптироваться к новым климатическим условиям
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