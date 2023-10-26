Путин утвердил климатическую доктрину РФ

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Владимир Путин подписал указ об утверждении климатической доктрины России. Документ разместили на портале правовой информации.

При этом утратившим силу признается распоряжение президента РФ от 2009 года об утверждении предыдущей версии.

В указе главы государства говорится, что доктрина включает в себя систему взглядов на цели, основные принципы и механизмы реализации политики России по вопросам, связанным с изменением климата и его последствиями.

В документе также закреплено, что главной долгосрочной целью климатической политики России является достижение углеродной нейтральности не позднее 2060 года. Таким образом, должен быть достигнут "баланс между антропогенными выбросами парниковых газов и их поглощением".

Согласно новой доктрине, проблема изменения климата может быть решена только при условии участия всех стран. РФ, в свою очередь, уже занимается разработкой коллективных мер.

В марте правительство РФ утвердило меры по адаптации к изменениям климата до 2025 года, чтобы не допустить их негативного влияния на отрасли экономики и качество жизни людей.

Мероприятия сформированы в федеральный, отраслевой и региональный блоки, которые подразумевают организационное, правовое, научно-методическое и информационное обеспечение необходимых адаптационных мер.

Позднее Путин в рамках посещения ПМЭФ отметил, что Россия полностью выполняет возложенные на нее обязательства по климату.



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