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27 февраля, 10:30

Общество

"Мой район. Новости": теплая погода ожидается в начале марта в Москве

"Мой район. Новости": теплая погода ожидается в начале марта в Москве

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Гидрометцентр пообещал москвичам теплое начало весны. В первые дни марта температура в столице превысит норму на 3–4 градуса.

Несмотря на такое потепление, снег растает только ближе к середине апреля. Высота покрова в настоящее время экстремальная. При этом снег хорошо отражает солнечные лучи, поэтому солнце не нагревает землю, а земля не отдает тепло воздуху. От этого сугробы медленнее таят.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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