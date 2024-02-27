"Мой район. Новости": теплая погода ожидается в начале марта в Москве

Гидрометцентр пообещал москвичам теплое начало весны. В первые дни марта температура в столице превысит норму на 3–4 градуса.

Несмотря на такое потепление, снег растает только ближе к середине апреля. Высота покрова в настоящее время экстремальная. При этом снег хорошо отражает солнечные лучи, поэтому солнце не нагревает землю, а земля не отдает тепло воздуху. От этого сугробы медленнее таят.

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