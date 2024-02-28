Снежный покров в Москве уменьшился на 2 см за прошедшие сутки

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Снежный покров в Москве за прошедшие сутки уменьшился на 2 сантиметра. Об этом в своем телеграм-канале со ссылкой на данные базовой метеостанции на ВДНХ сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"По данным базовой метеостанции мегаполиса, ВДНХ, всего 2 сантиметра ушло за прошедшие сутки, еще 1 сантиметр потерял столичный снежный покров сутками ранее", – написал синоптик.

До этого в течение трех дней, добавил Леус, снег держался на отметке в 62 сантиметра.

В среду, 28 февраля, в Москве ожидается до трех градусов тепла. По прогнозам синоптиков, день может стать самым теплым с начала зимы. В частности, Леус предположил, что температура воздуха местами поднимется до пяти градусов тепла.



Воздух в Москве прогреется до 3 градусов в течение 28 февраля