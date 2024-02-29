Переменная облачность ожидается в Москве 29 февраля

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность прогнозируется в Москве в четверг, 29 февраля. На северо-западе Подмосковья ожидаются небольшие осадки. На дорогах возможна гололедица, сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 2 до 4 градусов тепла, по области – от 0 до плюс 5 градусов. Ночью температура в Москве может опуститься до минус 1 градуса, а в Подмосковье – до минус 4 градусов.

Южный и юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 754 миллиметра ртутного столба.

Ранее Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности в Московском регионе из-за гололедицы до 21:00 субботы, 2 марта.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что в воскресенье, 3 марта, температура воздуха в столице может подняться до 5 градусов. Синоптик добавил, что в первые выходные весны осадков в городе не ожидается.

"Атмосфера": мокрый снег с дождем ожидается в столице 29 февраля