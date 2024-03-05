Москвичей предупредили о гололедице

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Городское хозяйство Москвы предупредило жителей города о гололедице. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Уточняется, что после 17:00 температура воздуха в столице пройдет через ноль градусов в сторону отрицательных значений, что и поспособствует образованию гололедицы.

Пешеходов просят быть внимательными и аккуратными на улице, а автомобилистов – строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Ранее желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы продлили в столичном регионе до вечера среды. Предупреждение теперь будет действовать до 22:00 6 марта.

До этого москвичам сообщили, что метеорологическая весна наступит в городе не раньше чем в конце марта – начале апреля. По данным центра погоды "Фобос", это связано с обилием выпавшего в столице за зиму снега. Отмечается, что, вероятно, он полностью растает только во второй декаде апреля.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что оттепель придет в столицу не раньше 9 марта. Самыми холодными на предстоящей неделе станут среда и четверг, 6 и 7 марта, – в эти дни температура не превысит нуля градусов.

Похолодание придет в столицу с 5 марта