Городские системы столицы в праздничные выходные работали в штатном режиме

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Городские коммунальные системы в период праздничных выходных, с 7 по 10 марта, работали штатно, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, специалисты из комплекса городского хозяйства осуществляли круглосуточное дежурство на различных предприятиях и организациях по содержанию систем жизнеобеспечения. Всего на дежурстве, уточнил Бирюков, были 1,5 тысячи человек.

"Аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения не было", – передает слова заммэра портал мэра и правительства.

Помимо работников аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур, был усилен контроль за работой и специалистами инженерно-коммунальной и топливно-энергетической инфраструктуры Москвы.

"Особое внимание специалисты уделили уборке магистралей, улиц, общественных пространств, пешеходных зон и дворов", – добавил Бирюков.

О переводе городских служб на усиленный режим работы Бирюков сообщил 6 марта. Тогда, по его данным, были приняты все меры для обеспечения бесперебойного функционирования всех систем столицы. Также в Москве ввели особый режим противопожарной безопасности и усилили контроль за антитеррористической защищенностью разных объектов.

Как рассказывал Сергей Собянин, с 1 по 30 апреля в Москве состоится месячник по уборке и благоустройству территорий города. Кроме того, общегородские субботники пройдут 13 и 20 апреля, добавлял градоначальник.

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