Транспортный коллапс образовался в Магадане из-за снегопада, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

По данным ведомства, сотрудники МЧС помогают автомобилистам – пожарные и спасатели выталкивают и буксируют транспортные средства из снежных заносов. В условиях непогоды жителям региона рекомендуют воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов.

Между тем научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что снежный покров уже сформировался на 70–75% территории России. В частности, он уже лежит на Дальнем Востоке, почти на всей территории Сибири и на Северном Урале. На европейской части России снег засыпал Архангельскую область и Ненецкий автономный округ, отметил эксперт.

В свою очередь, руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что 30 октября пришедший со Скандинавии циклон накроет снегом Санкт-Петербург, 31 октября снег выпадет в Москве, а 1 ноября накроет и Ростов-на-Дону.

В связи с этим синоптики призвали столичных автолюбителей начать менять летнюю резину уже в эти выходные, 26 и 27 октября. Это связано не только с осадками, но и похолоданием ниже критической для летних шин отметки. Кроме того, за городом температура будет еще ниже, что особенно важно для последующих праздников, когда многие поедут на дачи.

По мнению климатологов, количество снега предстоящей зимой в столице, предположительно, будет выше нормы, поскольку южные циклоны будут приносить в столицу много влаги. В регионе ожидаются сильные снегопады в отдельные дни, а наибольший прирост осадков ожидается в январе и феврале.