Родители заморили голодом ребенка в Хабаровском крае

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Прокуратура Хабаровского края инициировала проверку по факту гибели ребенка в Комсомольске-на-Амуре, передает пресс-служба ведомства.

По предварительной версии, в течение нескольких месяцев родители применяли насилие к своей 2-летней дочери, систематически лишали ее еды и питья, что привело к ухудшению состояния здоровья ребенка.

Как уточнили в органах, за медицинской помощью подозреваемые не обращались, в результате чего девочка скончалась. В связи со случившимся надзорное ведомство даст принципиальную оценку деятельности должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Кроме того, региональная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, возбужденного по статьям "Истязание" и "Убийство". В настоящее время родители девочки заключены под стражу.

Тем временем жительницу Адыгеи, муж которой забил насмерть их трехлетнюю дочь, лишили родительских прав на остальных трех детей. Как сообщили органы, убитая девочка проживала с родителями с марта, до этого она находилась в соцучреждении. Родители регулярно жестоко обращались с ребенком. Кроме того, мать не исполняла свои обязанности по воспитанию, не оказывала медпомощь, а также не препятствовала избиению дочки.

До этого суд отправил на принудительное лечение в психиатрический стационар 18-летнюю москвичку, утопившую малолетнюю дочь в ванной. Правоохранители установили, что вечером 31 декабря 2023 года женщина купала в ванной ребенка 2022 года рождения. В этот момент девочка начала плакать, чем разозлила мать. Тогда москвичка рукой схватила голову дочери, умышленно окунула ее в воду и удерживала в таком положении около минуты.