В Кемеровской области арестовали женщину, истязавшую своего сына

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Женщина, которая издевалась над собственным 12-летним сыном вместе с сожителем, была отправлена в СИЗО до 27 января 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Кемеровской области.

По данным ведомства, в период с мая по ноябрь этого года мать и отчим избивали ребенка, морили голодом, насильно держали в холоде без верхней одежды в неотапливаемом помещении и изуродовали ему лицо. В результате 26 ноября подросток сбежал из дома, а через два дня его нашли в одном из местных супермаркетов.

В связи с этим было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, истязании несовершеннолетнего и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Кроме того, в отношении должностных лиц органов системы профилактики было возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Сожитель женщины был также арестован до 27 января 2025 года. Мальчик был изъят из семьи и направлен в социальный центр. С ним работают психологи.

Ранее жительница Красноярска предстала перед судом за истязание шестилетней дочери. По версии следствия, женщина в период с сентября по декабрь 2022 года испытывала негодование из-за поведения собственного ребенка, поэтому постоянно избивала дочь ремнем, проводом от зарядки и скалкой.

Кроме того, во время расследования уголовного дела выяснилось, что женщина втирала девочке соль в кожу. Соседка, которая постоянно слышала плач ребенка и крики, решила сообщить в полицию. В результате матери девочки назначили наказание в виде лишения свободы сроком на три года и один месяц условно.

